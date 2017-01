Eröffnung der Elbphilharmonie Ein Stück Sachsen-Anhalt in Hamburg

Wenn am Mittwochabend in Hamburg die Elbphilharmonie nach gut zehnjähriger Bauzeit feierlich eröffnet wird , dann haben auch Sachsen-Anhalter einen Anteil daran. Die Elektroleitungen wurden von einer Firma aus Tangerhütte verlegt, die Glasfassade stammt aus Thalheim, einem Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen.

Beim Bau der Hamburger Elbphilharmonie haben auch Unternehmen aus Sachsen-Anhalt mitgewirkt – etwa beim Verlegen von Kabeln. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Guardian Flachglaswerk in Thalheim ist die Glasfassade der Elbphilharmonie hergestellt worden. Sie besteht aus 2.200 einzelnen Glaselementen. 600 davon sind speziell gekrümmt, das lässt die Konzerthalle glänzen. Die 340 Guardian-Mitarbeiter haben auch schon das Glas für den Berliner Hauptbahnhof, den Maintower in Frankfurt und den Burj Khalifa, einem Wolkenkratzer in Dubai, produziert.



Guardian-Manager Ralf Greiner sagte dem MDR, er sei stolz, auch am Projekt Elbphilharmonie mitgewirkt zu haben. Es habe alles wunderbar funktioniert. Derzeit stehen die Anlagen in Thalheim still. Der alte Glasofen – das Herzstück der Produktion – wird durch einen neuen ersetzt. Dabei soll auch die Kapazität des Ofens erweitert werden – um 20 Prozent. Die Kosten für die Generalüberholung des Flachglaswerkes sollen nach Unternehmensangaben bei gut 50 Millionen Euro liegen.