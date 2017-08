Er sieht auch die Politik in der Pflicht. Es herrsche immer noch bei vielen Arbeitgebern die Annahme, dass sie Menschen mit Behinderung nicht wieder kündigen könnten, wenn sie diese erst einmal beschäftigten. Dies sei aber falsch. Viele Betriebe zahlten außerdem immer noch lieber die Ausgleichsabgabe, anstatt einen Menschen mit Schwerbehinderung einzustellen. Die Abgabe sei zwar zum 1. Januar 2016 erhöht worden, sie sei aber immer noch relativ niedrig. Aktuell zahlt jedes dritte Unternehmen in Sachsen-Anhalt eine Ausgleichsabgabe. "Andererseits liegt es aber auf der Seite der betroffenen Menschen, inwieweit die sich denn selber auch einbringen", so Hildebrand.

Staatssekretärin Beate Bröcker vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Dieser letzte Platz gefällt uns natürlich überhaupt nicht und insofern unternehmen wir viele Anstrengungen, um dem auch entgegenzuwirken. In der Statistik sind ja nur Betriebe mit über 20 Beschäftigten erfasst. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Betrieben, die deutlich kleiner sind und insofern wäre es interessant, die Quote dort mal zu ermitteln. Aber unabhängig davon haben wir auf dem Gebiet noch eine Menge zu tun."

Staatssekretärin Beate Bröcker merkt an, dass Sachsen-Anhalt in naher Zukunft sogenannte Teilhabemanager in den Kommunen einsetzen wird. Diese sollen dafür sorgen, dass die Belange von schwerbehinderten Menschen auch stärker im gesellschaftlichen Leben realisiert würden: "Dazu gehört im Grunde genommen auch das Thema Arbeit, das ist auch Aufklärung", so Bröcker. Sie hofft, dass sich so auch die Situation für Schwerbehinderte auf dem Arbeitsmarkt verbessert.