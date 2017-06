Bildungsministerium "Unterrichtsversorgung steigt im neuen Schuljahr"

Der Lehrermangel ist an Sachsen-Anhalts Schulen täglich zu spüren. Erst am Montag fiel an einer Grundschule in Wittenberg der Unterricht komplett aus, weil sich gleich mehrere Lehrer krank gemeldet hatten. Doch schon nach den Sommerferien soll sich die Situation ein wenig entspannen – so zumindest steht es in einem internen Arbeitspapier, über das Bildungsminister Marco Tullner (CDU) den Koalitionsausschuss am Dienstag informierte.