Unwetterwarnung Orkanartiger Sturm fegt über den Harz

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor unwetterartigen Böen in Teilen Sachsen-Anhalts. Betroffen seien vor allem der Harz, aber auch der Altmarkkreis Salzwedel und der Bördekreis. Im Laufe des Tages sollen die Böen über weite Teile des Landes ziehen. Es wurde die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Laut den Experten könnten Bäume entwurzelt und Gebäude beschädigt werden. Das Risiko bestehe bis zum Abend.

Die ersten Ausläufer des Sturmtiefs "Xavier" erreichten in der Nacht zum Donnerstag den Harz. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtete, fegen seitdem Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde über den Brocken. Wetterdienste erwarten auf Norddeutschlands höchstem Berg im Laufe des Donnerstags orkanartige Böen von bis zu 160 Kilometer pro Stunde.

Vor drei Wochen zog der erste Herbststurm des Jahres über Sachsen-Anhalt hinweg. Besonders betroffen war der Brocken, auf dem Windspitzen von bis zu 148 Kilometern pro Stunde gemessen wurden. Einige Touristen waren von dem Herbststurm erwischt worden und hatten Probleme beim Abstieg. Besucher des Brockenhotels konnten ihre Heimreise vorerst nicht antreten. Der Sturm war auch in anderen Teilen des Landes zu spüren. So wurden in Querfurt Böen von 80 Kilometern pro Stunde gemessen.