Salzwedeler Brandserie Feuerwehrmann bleibt in Haft

Der ehemalige Jugendleiter der Freiwilligen Feuerwehr Salzwedel ist auch in seinem Berufungsprozess gescheitert und bleibt weiter in Haft. Das Landgericht Stendal bestätigte das Urteil des Amtsgerichts Salzwedel. Sprecher Michael Steenbuck teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, das Gericht halte die Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten für angemessen. Der Angeklagte habe zwar nicht selbst Autos angezündet, aber seine Schützlinge in der Jugendfeuerwehr dazu gebracht.