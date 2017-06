Entscheidung im Müllskandal-Prozess Haftstrafe für Finzelberg

Wie der Sprecher des Landgerichts Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sahen die Richter es als erwiesen an, dass der 63-Jährige rund 55.000 Euro an Bestechungsgeldern angenommen hat. Im Gegenzug dafür hat er, der Anklage zufolge, auf Genehmigungs-Verfahren für einen Tongrubenbetreiber Einfluss genommen haben.

In den Tongruben bei Möckern und Vehlitz im Jerichower Land wurden von 2005 bis 2008 mehr als 100.000 Tonnen Müll illegal abgelagert. Das sorgte für belastete Böden. Bis 2033 soll die Sanierung der Gruben noch dauern und wird Kosten in Millionenhöhe verursachen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Lothar Finzelberg kündigte an, innerhalb einer Woche gegen das Urteil in Revision gehen zu wollen. Dann würde der Fall an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe gehen.