In Sachsen-Anhalt wird an diesem Wochenende besonders viel Militär auf den Straßen unterwegs sein. Im Rahmen der Aufrüstung des Nato-Bündnisses an seiner Ostgrenze verlegt das Bündnis Truppen aus Vilseck in Bayern nach Polen. Auf dem Weg dorthin machen die 150 Fahrzeuge mit rund 440 Soldaten Station in Sachsen-Anhalt, wie das Landeskommando Sachsen-Anhalt mitteilte.

Kolonnen amerikanischer Militärfahrzeuge rollen am Wochenende durch Mitteldeutschland. Bildrechte: dpa

Erster Halt ist den Angaben zufolge in Weißenfels. In der Kaserne werden die Fahrzeuge am Sonntagnachmittag aufgetankt. Am Vormittag können Besucher die Militärfahrzeuge der Amerikaner bei einer großen Präsentation auf dem Schlossplatz bestaunen. Von dort aus geht es weiter nach Burg im Jerichower Land, wo in der Clausewitz-Kaserne eine Rast eingelegt wird.



Durch den erhöhten Militärverkehr muss am Wochenende in den Innenstädten sowie auf den Autobahnen 9, 14 und 2 mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Truppenverlegung soll am Montag abgeschlossen sein.