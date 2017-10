Staßfurt und Aschersleben Wie Wochenmärkte die Innenstadt beleben sollen

Der Grüne Markt soll mehr Laufkundschaft in die Innenstadt locken. Juwelier Christian Elze beobachtet das Treiben von seinem Geschäft aus genau. Er sagt: "Wenn auf dem Holzmarkt genügend Anbieter sind, dann ist die Bewegung in der Innenstadt etwas größer. Aber das braucht sicherlich noch etwas Zeit."

In Staßfurt haben ein Dutzend Händler ihre Stände aufgebaut. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Auch in Staßfurt werden einmal im Monat samstags Marktbüdchen aufgebaut. Ein gutes Dutzend Händler steht dann an einem Platz neben der Einkaufsstraße. Hier gibt es nicht nur Obst, Gemüse, Käse, Honig, sondern auch zu jedem Frische-Markt ein Motto. So beispielsweise Aktionstage zu Wild und Wald, Angebote zum Muttertag, und am Samstag konnten Kinder Kürbisse bemalen. Julia Föckler von der Stadt Staßfurt sagt: "Wir wollen eben immer noch zusätzliche Angebote haben, bei denen die Mutti sagen kann, ich lass mal meine Kleine hier. Ich gehe mal schnell über den Markt gucken."

Breites Angebot lockt

Die Organisatoren setzen in Staßfurt darauf, dass der Markt auch zum kleinen Einkaufserlebnis wird. Doch die zusätzlichen Angebote kosten auch Geld. Der Markt ist in diesem Jahr ein Zuschussprojekt. In den vergangenen Wochen gab es deshalb Diskussionen.

Auf dem Staßfurter Markt finden Motto-Tage statt. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Aber hier in Staßfurt fällt auf: Das Angebot ist breit. Fast ein kompletter Wochenendeinkauf ließe sich hier erledigen. Das hat auch Bärbel Warnke von ihrem Käsestand aus beobachtet. Sie sagt: "Es ist wichtig, dass die Eckpunkte hier alle besetzt sind: Fleischer, Bäcker, Gemüse. Das zieht Leute. Wenn sie einmal zum Markt kommen, wollen sie ja auch alles in einem Bereich einkaufen."

Ob deshalb auch mehr Kunden an den Ladentheken der Einzelhändler stehen, da gingen die Meinungen auseinander. Im Taschenladen freute sich die Inhaberin über mehr Laufkundschaft. Im Modegeschäft nebenan wären die Markttage eher ruhiger.

Trotzdem: Die Einkaufsstraßen in Staßfurt und auch in Aschersleben wirken an den Markttagen jedenfalls voller. Man trifft sich nicht nur zum Einkauf, sondern auch zum Plausch. Eine Bereicherung für den samstäglichen Einkaufsbummel. Das haben die Kunden in Aschersleben und Staßfurt immer wieder gesagt. In beiden Städten laufen schon die Planungen für die Zeit nach der Winterpause.

