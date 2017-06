Vermisste Kinder Eltern fahnden oft auf eigene Faust

Wenn Kinder verschwinden ist das für alle Beteiligten eine besonders emotionale Herausforderung — für die Polizei, aber vor allem für die Eltern, Verwandte und Bekannte. Einige Eltern gehen beim Verschwinden ihrer Kinder aber gar nicht mehr zur Polizei. Stattdessen suchen sie ihre Kinder auf eigene Faust mit Hilfe des Internets. Landeskriminalamts-Sprecher Andreas von Koß bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, zum Teil werde die Polizei erst durch die sozialen Netzwerke auf solche Fälle aufmerksam. Es meldeten sich dann Leute und fragten die Polizei: "Schaut euch das mal an. Kennt ihr diesen Fall überhaupt?"

Die Polizei sieht diese Entwicklung problematisch. Es erschwere die Fahndungsarbeit, so von Koß. Er stellt aber auch klar: "Natürlich ist es richtig, dass Eltern erst versuchen sollten, festzustellen, ob ihre Kinder bei Verwandten oder Freunden sind." Wenn die Kinder aber nicht auftauchten, sei kein Anruf bei der Polizei einer zu viel. Das Kindeswohl stehe an erster Stelle, es gehe um den Schutz von Minderjährigen.

In der Statistik der Polizei werden alle Vermisstenfälle nach Alter getrennt, und da ist die Zahl der 12- und 13-Jährigen am höchsten. Voriges Jahr waren es 167 von 206. Die meisten Kinder sind nach einer Woche wieder zu Hause.

Die kleine Inga aus Schönebeck verschwand im Mai 2015 in Stendal. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es gibt derzeit neun langzeitvermisste Kinder in Sachsen-Anhalt. In zwei Fällen hatten Eltern ihre Kinder im Zuge einer Trennung entführt. In zwei weiteren Fällen gibt es unbekannte Entführer. Eine Straftat wird nicht ausgeschlossen. Es handelt sich um die Fälle Inga aus Schönebeck und Mandy aus Halle.

Außerdem werden fünf minderjährige Flüchtlingskinder vermisst. Bei ihnen geht die Polizei davon aus, dass sie sich zu Verwandten aufgemacht haben.