Verunreinigter Joghurt Tatverdächtiger ist wieder frei

Die Ermittlungen gingen aber weiter. Der Verdächtige war am Freitagabend festgenommen worden, nachdem ein Unbekannter telefonisch auf die verunreinigten Joghurts der Marke "Ehrmann" in Supermärkten in Halle und Bitterfeld hingewiesen hatte. Bei der Überprüfung fanden die Ermittler in einem Fall eine gesundheitsschädliche Substanz.