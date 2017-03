Verwirrung bei Landwirten Viele Hühner weiterhin nicht im Freien

In vielen Landkreisen Sachsen-Anhalts bleibt die Stallpflicht zur Bekämpfung der Vogelgrippe vorerst bestehen. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Teilweise reagierten die Vertreter der Landkreise verwirrt auf den jüngsten Erlass des Umweltministeriums zur Aufhebung und Lockerung der Beschränkungen.

Einzig im Harzkreis ist die Stallpflicht nach Angaben des Landratsamtes komplett aufgehoben worden. Im Landkreis Börde haben die Veterinäre eine neue Verordnung erarbeitet. Dort wird die Stallpflicht nicht generell aufgehoben werden. In den Risikogebieten bleibt sie bestehen – zum Beispiel in den Ortschaften Barleben, Uthmöden, Dahlenwarsleben und Wolmirstedt. Im Salzlandkreis bleibt die Stallpflicht in einem Radius von zehn Kilometern rund um die Saalemündung und die Mittlere Elbe erhalten. Betroffen sind die Schönebecker Ortsteile Pretzien und Ranis, die Einheitsgemeinde Barby und die Städte Calbe, Bernburg und Nienburg. Aus dem Jerichower Land gibt es noch keine Information über mögliche Änderungen.

"Würden Stallpflicht gerne aufheben, dürfen aber nicht"

In Dessau-Roßlau bleibt die Stallpflicht nach Angaben der Stadt weiterhin erhalten. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für 40 Orte per Erlass die Stallpflicht aufgehoben. Zu ihnen gehören Brehna, Prussendorf und Zörbig. Bei den meisten Gebieten im Landkreis Anhalt-Bitterfeld handele es sich aber um Risikobereiche. Landrat Uwe Schulze (CDU) sagte: "Ich würde gerne die Aufstallpflicht im gesamten Landkreis aufheben, ich darf es aber nicht."

In Teilen des Kreises Wittenberg dürfen Hühner dagegen wieder raus. Wie der Landkreis mitteilte, müssen die Tiere in einigen Ortsteilen aber weiter im Stall bleiben: Vockerode und Riesigk in der Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Klieken und Buro in der Stadt Coswig (Anhalt), Schützberg, Gorsdorf und Hemsendorf in der Stadt Jessen (Elster) und Premsendorf in der Stadt Annaburg.

Verwirrung auch im Norden

Draußen picken – darauf müssen einige Hühner noch warten. Bildrechte: colourbox Im Landkreis Stendal gibt es nach wie vor einen Sperrbezirk von einem Kilometer rund um den Fundort eines toten Mäusebussards in der Nähe von Garz. Wie der zweite Beigeordnete des Landrates, Sebastian Stoll, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurde zudem der gesamte Landkreis Stendal vom Land als Risiko-Bereich deklariert, da es dort viele Gewässer gibt – Fläche, die als potentielles Vogelgrippe-Gebiet gelten kann. Deswegen gelte dort die Stallpflicht weiterhin. Stoll sagte, viele Tierhalter hätten nach der Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums irrtümlich gedacht, die Stallpflicht sei aufgehoben. "Wir können nichts tun als die aufgebrachten Geflügelhalter im Landkreis beruhigen, die uns schon den ganzen Tag anrufen."



Vom Altmarkkreis Salzwedel heißt es, es werde geprüft, inwieweit die Stallpflicht künftig nur noch auf die bestehenden Sperrbezirke / Beobachtungsgebiete bei Rockenthin und Badel und die Risikoareale Arendsee und den Drömling (Wildvogelrastgebiete) beschränkt werden könne.

Neue Regeln im Süden des Landes

Im Süden Sachsen-Anhalts besteht die Stallpflicht auch noch in einigen Bereichen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat am Dienstagnachmittag bereits eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die ab Mittwoch gilt. Danach wird die Stallpflicht im größten Teil des Kreises aufgehoben. Außnahmen sind die Einheitsgemeinde Südharz, die Verbandsgemeinde Goldene Aue und Gebiete rund um Seeburg und den Süßen See.



Weil diese Regionen als Rastplätze für durchreisende Zugvögel gelten, sind sie als Risikogebiete eingestuft. Hier müssen Hühner und Co. also auch im Stall bleiben. Im Burgenlandkreis ist die Stallpflicht aufgehoben, bis auf die Risikogebiete Weißenfels und Lützen und das Sperrgebiet Leissling. Im Saalekreis besteht die Stallpflicht vorerst weiter. Es soll aber noch entschieden werden, ob und wo es Lockerungen bzw. Aufhebungen gibt.



Die Stadt Halle hat die Aufstallungspflicht für Geflügel nahezu komplett aufgehoben. Ausgenommen davon ist nur der Stadtteil Planena, der sich unmittelbar in einem Wildvogelrastgebiet befindet. Übersicht der Risikogebiete Bildrechte: Tierseuchen Nachrichtensystem

Die landesweite Stallpflicht war Ende November 2016 in Sachsen-Anhalt ausgerufen worden. Damit sollte verhindert werden, dass sich der gefährliche H5N8-Virus weiter ausbreitet.