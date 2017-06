Als Anfang Juni 2013 der Wasserpegel steigt, gibt man sich in Sachsen-Anhalts Innenministerium noch optimistisch. Es sei eine beherrschbare Lage, heißt es damals. Und doch dürfe nicht mehr viel Regenwasser hinzukommen, sagt ein Sprecher. Nur einen Tag später ist die Lage deutlich ernster: Warnstufen werden erhöht, ein Pflegeheim in Halle wird evakuiert. Die Katastrophe wird in den Tagen darauf zum Normalzustand – nicht nur in Deutschland. Insgesamt sieben Länder in Mitteleuropa sind vom Hochwasser betroffen. In Sachsen-Anhalt ist Entspannung erst ab Mitte Juni in Sicht, Anfang Juli schließlich stellt der Krisenstab des Landes seine Arbeit ein.

Ziemlich genau vier Jahre ist all das inzwischen her. MDR SACHSEN-ANHALT hat sich deshalb in allen Teilen des Landes umgehört, wie Sanierungs- und Bauarbeiten vorankommen. Und auch wenn schon vieles erreicht wurde: Es gibt immer noch einiges zu tun.

So wird in Anhalt und Wittenberg mancherorts noch immer mit den Langzeitschäden des Hochwassers gekämpft. Allein in die Sanierung des Schlosses Großkühnau werden mehr als fünf Millionen Euro investiert. Eigentlich hat dort die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ihren Sitz. Die Mitarbeiter mussten ihre Arbeitsplätze vorerst räumen, aktuell sind zahlreiche Handwerker vor Ort. Beim Hochwasser vor vier Jahren sickerte Wasser in den Keller des historischen Gebäudes. Schon zuvor, beim Hochwasser 2002, hatte das Wasser dort mehrere Meter hoch gestanden.

Besonders hart traf es damals auch den Ort Elster im Landkreis Wittenberg. Dort wurde die Grundschule zwar schon saniert. Im unteren Teil des Gebäudes ist es aber noch immer feucht, der Putz bröckelt. Bürgermeister Peter Müller sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Schaden solle in den Sommerferien beseitigt werden. Die Kita in Elster beim Hochwasser 2013 Bildrechte: MDR/André Damm

Auch in Aken wird noch immer aufgeräumt. Viele Straßen, die vor vier Jahren überschwemmt wurden, werden aktuell saniert. Für 2018 ist nach Angaben von Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn geplant, den Elbesportpark zu sanieren. Das Vereinsheim dort werde wieder richtig schick, versprach Bahn.

Der Jugendclub Kamern hat erst kürzlich seinen neuen Jugendclub eingeweiht. Bildrechte: MDR/Andreas Müller Weil am 10. Juni der Deich in Fischbeck brach, wurde das Altmark-Dörfchen für viele zum Inbegriff der Hochwasserkatastrophe: Mehr als 200 Quadratkilometer wurden auf einem Landstrich von 30 Kilometern Länge damals überschwemmt. Viel hat sich seitdem im Norden Sachsen-Anhalts getan: Neue Ortsdurchfahrten wurden gebaut, Brücken, Badestrände und Landstraßen errichtet oder auf Vordermann gebracht. Kürzlich erst bekam der Jugendclub in Kamern ein neues Vereinsheim.



Doch getan ist damit noch längst nicht alles. Allein in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land rund um Schönhausen sind 440 kommunale Bauprojekte aufgelistet, um die Infrastruktur nach dem Hochwasser wieder herzustellen. Nach Angaben von Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold sind davon noch nicht einmal die Hälfte umgesetzt – aus Kostengründen. Die mehr als 400 Projekte kosten insgesamt rund 90 Millionen Euro. Friedebold sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Arbeiten möglicherweise in vier Jahren beendet sein könnten.

Auch Magdeburg war 2013 von dem Hochwasser betroffen. Bildrechte: MDR/Dietz Schwiesau Auch die Landeshauptstadt und Umgebung waren vom Hochwasser 2013 betroffen – so etwa das Jerichower Land. Dort wurde der Deich in Gerwisch inzwischen saniert. Der Bürgermeister der Gemeinde Biederitz, Kay Gericke, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es fehle aber noch der Deichlückenschluss zwischen Biederitz und Gerwisch.



Viel zu tun gab es auch in Gommern: Die Schäferbrücke bei Vogelsang, die viel von Radtouristen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt wird, wird im Sommer neu gebaut. Das soll rund 450.000 Euro kosten. Die Kosten werden aus Fördermitteln finanziert.

Rund um Halle sind die größten Hochwasserschäden behoben, etwa in Wetterzeube und in Zeitz. An der Saale hingegen werden noch immer Deiche gebaut – so etwa am Gimritzer Damm. Die vom Hochwasser völlig zerstörte Eissporthalle ist inzwischen abgerissen, um Platz für den Deich zu schaffen. Gebaut werden soll auch in Rattmannsdorf bei Merseburg. Dort soll ein 500 Meter langer Deich Hohenweiden und seine Ortsteile künftig besser schützen.

Maßnahmen wie diese sind natürlich kostspielig: Allein im Saalekreis soll eine Summer im zweistelligen Millionenbereich für den Hochwasserschutz ausgegeben werden.

Dalbert: Land hat Hausaufgaben gemacht

Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach Meinung der Landesregierung hat Sachsen-Anhalt beim Hochwasserschutz in den vergangenen vier Jahren große Fortschritte gemacht. Wie Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) im April sagte, sind bisher knapp 60 Prozent aller Deiche in Sachsen-Anhalt DIN-gerecht für ein erneutes Jahrhundert-Hochwasser gebaut oder saniert worden. Das Land habe seine Hausaufgaben gemacht und sei gut im Zeitplan, sagte Dalbert damals.



Im Hochwasserschutzplan 2020 sind demnach 23 Baumaßnahmen zusammenfasst worden, um mehr Flächen zur gezielten Überflutung zu schaffen und Deiche zurückverlegen zu können. Ziel ist, den Flüssen dadurch mehr Raum zu geben.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 01.06.2017 | 12:00 Uhr