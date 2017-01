Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Die Grünen). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So müssten Tiere in den Ställen gehalten werden, um Kontakt mit Wildvögeln zu verhindern, "weil die Wildvögel die Überträger sein können". Es gilt eine entsprechende Stallpflicht. Entwarnung könne erst gegeben werden, wenn es über einen längeren Zeitraum keine neuen Fälle gebe, schätzte Dalbert ein.



Auf einem Geflügelhof in Brumby mit tausenden Tieren war der Erreger erst am Donnerstag erneut nachgewiesen worden. Mehr als 33.000 Tiere werden seitdem vorsorglich getötet. Dalbert: "Das ist ein ganz tragischer Fall, wenn die Vogelgrippe in einer so großen Geflügelhaltung auftritt und man so viele Tiere töten muss." Auch im Tierpark Köthen ist die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Nach amtlicher Feststellung des Erregers bei einem Trauerschwan sind weitere Vögel vorsorglich getötet worden. "Sie sehen an diesen Fällen, und nicht nur hier bei uns im Land, dass es nicht möglich ist, eine 100-prozentige Sicherheit zu haben", sagte Dalbert weiter. Seit Freitagabend ist Köthen nach Anordnung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld Sperrbezirk.