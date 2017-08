Thekla Mayerhofer, Sprecherin des Bündnisses, weist darauf hin, dass mit Beginn des neuen Schuljahres die Planungen an Schulen sehr eng seien. "Es geht an vielen Stellen mit Hängen und Würgen. Man hofft dass niemand krank wird." Mit Blick auf die zu erwartende Grippewelle im Herbst, könnte das erneut zum Problem werden.

In Sachsen-Anhalt gab es in den vergangenen Monaten gehäuft Meldungen über den personellen Notstand an Schulen. So verlangte der Grundschulverband Sachsen-Anhalt im April, Lehrer zu entlasten. Der Verband hatte in diesem Zuge vorgeschlagen, Klassenkonferenzen und Halbjahreszeugnisse für Grundschüler abzuschaffen.