Für weniger Schulausfall Referendare sollen früher unterrichten

Referendare in Sachsen-Anhalt sollen schneller vor der Klasse unterrichten. Das hat das Bildungsministerium mitgeteilt. Bisher wurden Referendare am Anfang von einem Mentor betreut und durften erst nach vier Monaten bis zu acht Stunden selbstständig unterrichten. Die Neuregelung sieht nun vor, dass die Junglehrer schon nach dem ersten Monat komplett alleine unterrichten sollen.

Damit sammeln die Referendare zwar schnell Praxiserfahrung, der Schritt von Theorie zu Praxis geht aber einigen zu schnell: "Ich kann nicht jemandem, der frisch von der Uni mit theoretisch fundiertem Fachwissen kommt, sagen: 'Geh in die Praxis und setze das um.' Das funktioniert nicht", sagte Thekla Mayerhofer vom Grundschulverband. Sie kritisierte außerdem, dass die eigenverantwortlich gehaltenen Stunden auf die Unterrichtsversorgung angerechnet werden sollen.

Bildungsminister Marco Tullner (CDU) räumte ein, dass er mit dem Schritt auch dem Lehrermangel entgegenwirken wolle. "Das ist eine Maßnahme, die auch ein Stück weit die Unterrichtsversorgung erleichtert", so der Minister.

Marco Tullner will dem Lehrermangel entgegenwirken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kritik des Grundschulverbandes an dem Konzept wies Tullner allerdings zurück. "Ich wundere mich über den Verband, der mit so viel Skepsis unterwegs ist." Von einem fünf Jahre lang gut ausgebildeten angehenden Lehrer könne man erwarten, dass er im Unterricht bestehe. Deshalb werde für die Referendare der Anteil an eigenverantwortlichem Unterricht "maßvoll erhöht".