Pilotprojekt auf Autobahnen Mit Warnsendern gegen Verkehrsunfälle

Mit einem neuen Warnsystem soll die Unfallgefahr auf Autobahnen in Sachsen-Anhalt künftig gesenkt werden. Darauf hofft das Verkehrsministerium. Geplant ist, dass Baufahrzeuge an Wanderbaustellen künftig mit GPS-Sendern ausgestattet werden. Sebastian Putz (CDU), Staatssekretär im Verkehrsministerium, erklärt bei MDR SACHSEN-ANHALT das Prinzip: "Wenn ein Fahrzeug in die Nähe dieses Senders kommt, wird das Radio leise gedreht und ein Warnton wiedergegeben." Damit werde bei den Verkehrsunfall-Ursachen angesetzt – Unaufmerksamkeit und zu geringer Abstand. Mit dem akustischen Warnton solle die Aufmerksamkeit wiederhergestellt werden.