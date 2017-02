Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Sachsen-Anhalt wollen am Dienstag ihre Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaften GEW, Verdi und der Deutsche Beamtenbund haben vor allem Lehrer, aber auch Polizisten und Mitarbeiter in Straßenmeistereien und bei der Finanzverwaltung zum Warnstreik aufgerufen. Um 11 Uhr soll eine zentrale Streikkundgebung auf dem Alten Markt in Magdeburg stattfinden. Ein Sprecher der Gewerkschaft GEW sagte dem MDR, man rechne mit mehr als 5.000 Teilnehmern.

Straßen und Plätze in Magdeburg gesperrt

Vor allem Schüler und ihre Eltern müssen am Dienstag mit Unterrichtsausfällen rechnen. So sind unter anderem die Sekundarschule Benndorf und das Geschwister-Scholl-Gymnasium an den Standorten Sangerhausen und Kelbra vom Lehrerstreik betroffen.

Auch an der Grundschule "Am Glacis" in Magdeburg wurden Eltern über den Streik informiert. Nach MDR-Informationen fallen zudem am Winkelmann-Gymnasium in Stendal Unterrichtsstunden aus, ebenso am Gymnasium in Gardelegen. Aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld werden 200 Pädagogen bei der Kundgebung erwartet.

In Magdeburg wird für die Kundgebung der Alte Markt gesperrt – ebenso die Parkplätze am Schleinufer, Petriförder und an der Wallonerkirche. Sie werden von den Kundgebungsteilnehmern für An- und Abreise genutzt. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Nach Angaben des dbb arbeiten in Sachsen-Anhalt etwa 38.000 Menschen im öffentlichen Dienst des Landes. Hinzu kommen rund 22.000 Beamte, auf die das Ergebnis der Tarifverhandlungen übertragen werden könnte.

Sechs Prozent mehr Gehalt

Mit dem Warnstreik wollen die Gewerkschaften den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag erhöhen. Sie fordern für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Gehalt. Auszubildende sollen 90 Euro mehr im Monat bekommen.

Die Lehrergewerkschaft GEW will vor allem die Bezahlung von pädagogischen Mitarbeitern verbessern und fordert für erfahrene Lehrer eine weitere Besoldungsstufe. Landeschefin Eva Gerth sagte dem MDR, die Länder hätten genügend Geld. Sie hoffe auf eine Einigung. Ansonsten seien weitere Streiks nicht ausgeschlossen. Verdi-Landesbezirksleiter Oliver Greie sagte, die Beschäftigten müssten reagieren, wenn die Arbeitgeberseite an ihren Ritualen festhalte und wie in der Vergangenheit in den ersten Verhandlungsrunden kein Angebot vorlege.