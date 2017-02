Warnstreiks im öffentlichen Dienst Hunderte Lehrer kommen zur Kundgebung nach Magdeburg

Auf die Straße statt ins Klassenzimmer – ein Teil der Lehrer in Sachsen-Anhalt beteiligt sich am Dienstag am Warnstreik des öffentlichen Dienstes. Deswegen fällt zum Teil Unterricht aus, zum Beispiel am Albert-Einstein-Gymnasium in Magdeburg und an der Goethe-Grundschule Halberstadt. Das bestätigten Sprecher der Schulen dem MDR. Demnach gibt es dort aber eine Betreuung für die Schüler. Mancherorts läuft der Unterricht auch regulär, etwa an der Grundschule "Anne Frank" in Halberstadt.

Auch im Landessüden gibt es Unterrichtsausfall. Vom Domgymnasium in Merseburg hieß es, es bestehe aber trotzdem Schulpflicht. Auch dort werden die Schüler betreut. Notprogramm gibt es auch am Christian-Wolf-Gymnasium in Halle – etwa 30 Lehrer sind dort am Streik beteiligt. Fünf Busse mit Lehrern aus Halle haben sich auf den Weg zur zentralen Kundgebung nach Magdeburg gemacht.

An den landesweiten Warnstreiks beteiligen sich auch Lehrer aus der Altmark, dem Elb-Havel-Winkel sowie aus Anhalt und Wittenberg. Wie Daniel Merbitz von der Bildungsgewerkschaft dem MDR sagte, wollen Lehrer aus dem Norden mit sieben Bussen nach Magdeburg fahren. Aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sollen es nach Gewerkschaftsangaben etwa 200 Lehrer sein, aus dem Landkreis Wittenberg etwa 50.

Nicht nur Lehrer streiken

Landesweit fällt am Dienstag Unterricht aus. Bildrechte: dpa Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes soll es am Dienstag Arbeitsniederlegungen geben. So wollen sich auch Mitarbeiter von Straßenmeistereien, Finanzverwaltung und der Polizei am Warnstreik beteiligen.



Zur zentralen Streikkundgebung auf dem Alten Markt in Magdeburg am Vormittag erwarten die Gewerkschaften mehr als 5.000 Teilnehmer. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen. Der Alte Markt wird gesperrt – ebenso die Parkplätze am Schleinufer, Petriförder und an der Wallonerkirche. Sie werden von den Kundgebungsteilnehmern für An- und Abreise genutzt.

Bald wird weiterverhandelt

Die Gewerkschaften wollen mit dem Warnstreik Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Sie fordern für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld. Auszubildende sollen 90 Euro mehr im Monat und mehr Urlaub bekommen. Die Lehrergewerkschaft GEW will vor allem die Bezahlung von pädagogischen Mitarbeitern verbessern und fordert für erfahrene Lehrer eine weitere Besoldungsstufe. Den Arbeitgeber sind die Forderungen zu hoch, ein Gegenangebot haben sie aber noch nicht gemacht. Am Donnerstag und Freitag wird wieder in Potsdam in dritter Runde weiterverhandelt.