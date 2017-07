Unterhaltsvorschuss Was die Neu-Regelung für Sachsen-Anhalt bedeutet

Neuer Monat, neue Regelung: Der Bund hat zum 1. Juli den Unterhaltsvorschuss neu geregelt. Den Vorschuss können Alleinerziehende beantragen, wenn der andere Elternteil seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Jugendämter sollen in solchen Fällen nun länger als bislang in die Bresche springen – und Alleinerziehende finanziell entlasten. Außerdem gibt es den Vorschuss jetzt auch für Zwölf- bis 18-Jährige. Das kommt im Salzlandkreis gut an.

von Tom Gräbe, MDR SACHSEN-ANHALT