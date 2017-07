Freude gab es in Dessau-Roßlau und Bernau. Das Weltkulturerbe der Bauhaus-Stätte wurde um zwei Werke des Architekten Hannes Meyer erweitert. In Dessau erhielten die Laubenganghäuser den UNESCO-Titel. In Bernau wurde die Gerwerkschaftsschule geehrt. Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra begrüßte, dass zwei herausragende Arbeiten von Meyer mit auf die Liste genommen worden. "Mit Blick auf das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum im Jahr 2019 ist das nochmal eine weltweit wahrgenommene Würdigung."

Freude trotz Aufschub

Der Naumburger Dom soll Weltkulturerbe werden Bildrechte: imago Auch in Naumburg hatte man auf den Titel gehofft. Doch das UNESCO-Komitee verschob die Entscheidung über den Antrag. Innerhalb von drei Jahren soll die Bewerbung überarbeitet werden und sich dann ausschließlich auf den Naumburger Dom konzentrieren. Die hochmittelalterliche Kulturlandschaft an Saale und Unstrut wird demnach nicht in die begehrte Welterbeliste aufgenommen. Oberbürgermeister Bernward Küper lobte die Arbeit vom Land und die Unterstützung der Menschen vor Ort. Die breite Bevölkerung stünde hinter dem Antrag. Daher "ist es sehr wichtig, dass das Welterbe anerkannt wird."

Der Vorsitzende des Fördervereins Welterbe an Saale und Unstrut, Curt Becker, sagte, dass die Entscheidung die günstigste sei. "Wir sind uns alle im Klaren, dass sich unsere gesamte Infrastruktur erheblich verbessern muss, um den aus aller Welt zu erwartenden Gästen gerecht zu werden." Das beginne bei der Freundlichkeit der Naumburger und ende bei Parkplätzen, gastronomischen Angeboten und einem Welterbe-Zentrum. In den kommenden Jahren solle alles vorbereitet werden. "Jetzt sollten wir alle in die Hände spucken und ans Werk gehen."

