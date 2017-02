Umzug nach Sachsen-Anhalt Wenig Nachfrage nach Zuzügler-Darlehen

Die Linke kritisierte die aktuelle Lage. Linken-Abgeordnete Monika Hohmann sagte, entweder müssten weitere Landkreise in die Förderung aufgenommen oder das Geld müsse in andere Projekte gesteckt werden. Hohmann sprach von einem "aufgeblähten Monstrum", das kaum etwas bringe.

Monika Hohmann (Linke) Bildrechte: DIE LINKE

Zum Programm gehört auch ein sogenanntes "Welcome Center", in dem sich interessierte Zuzügler oder Rückkehrer aus den alten Bundesländern informieren können. Nach Angaben des Sozialministeriums gab es bisher rund 200 Anfragen. Dabei handele es sich meist um Familien, die Sachsen-Anhalt vor einigen Jahren verlassen hätten und jetzt zurück in die Heimat wollten. Das "Welcome Center" bietet Beratungen rund um die Themen Kinderbetreuung, Arbeitsplätze, Wohnungen und Immobilien an. Meist entstehe der Kontakt per Telefon oder E-Mail, Interessierte würden aber auch vor Ort im persönlichen Gespräch beraten.