Offizielle Statistik Arbeitslosenzahl sinkt unter 90.000

Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt spürbar. Erstmals seit 1991 sank die Zahl der Arbeitslosen unter die 90.000-Marke. Laut Landesarbeitsagentur waren im Oktober rund 89.400 Männer und Frauen erwerbslos gemeldet. Zum Vergleich: Im Oktober 2016 waren es noch etwa 99.000 Menschen, also rund 10.000 Arbeitslose mehr. Die Quote liegt nun bei 7,8 Prozent (Oktober 2016: 8,6 Prozent).

In den Landkreisen hat die Börde die niedrigste Quote von 5,3 Prozent. Im Kreis Mansfeld-Südharz lag sie mit 10,2 Prozent am höchsten. Die Arbeitsagentur geht davon aus, dass die Zahlen im November weiter zurückgehen.

Auch Zahl der Langzeitarbeitslosen gesunken

Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen; auf unter 35.000. Im vergangenen Oktober gab es in Sachsen-Anhalt noch etwas mehr als 40.000 Langzeitarbeitslose.

Etwa 10 Prozent der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt sind Ausländer. Bei ihnen ist die Arbeitslosenquote höher als bei anderen Personengruppen: Rund 23 Prozent der Ausländer waren im Oktober 2017 arbeitslos. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres ist auch bei ihnen ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Im Oktober 2016 war noch ein Drittel der Ausländer im Land erwerbslos.

Gute Situation bei Lehrstellensuche

Regionalchef der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen, Kay Senius (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Junge Menschen, die seit Oktober 2016 mit einer Ausbildung in den Arbeitsmarkt eingestiegen sind, haben laut Bundesagentur für Arbeit derzeit gute Chancen. Der Chef der Arbeitsagenturen im Land, Kay Senius, sagte: "Jeder, der will und kann, hat einen Ausbildungsplatz sicher. Kein junger Mensch muss mehr, wie noch vor wenigen Jahren, das Land verlassen, weil es keine Stellen gibt."

Die Kehrseite der Medaille: Für Unternehmen in Sachsen-Anhalt ist die Suche nach Nachwuchsfachkräften schwerer geworden. Viele Betriebe könnten ihren Bedarf an Azubis in diesem Jahr nicht decken, so Senius. Insgesamt blieben 1.063 Stellen unbesetzt – 332 mehr als im Vorjahr. Die meisten freien Plätze gibt es in der Gastronomie, aber auch etwa im Verkauf und in der Mechatronik.

