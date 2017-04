Sachsen-Anhalt ist hinter Brandenburg in den neuen Bundesländern das Bundesland mit den größten Spargelanbauflächen. Doch es werden immer weniger. Laut den Erhebungen des Statistischen Landesamtes in Halle wurden 2016 auf 607 Hektar Spargel angebaut. 2004 gab es fast doppelt so viel Anbaufläche (1132 Hektar).