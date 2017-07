Ausbildung Wettbewerb um Azubis

Viele zieht es aber auch über die Westgrenze nach Niedersachsen, wo vor allem Ausbildungsstellen in der Automobilbranche warten. Teilweise würden dort auch bessere Lehrlingsentgelte gezahlt. In diesem Punkt müssten sich die Unternehmen bewegen, fordert die Arbeitsagentur.

Vor allem in der Produktion werden Azubis noch dringend gesucht, also in den Bereichen Metall-Bau, Schweißtechnik, KFZ-Mechatronik oder Automatisierungs-Technik.Offene Lehrstellen gibt es auch in Hotels und Gaststätten sowie bei Bäckern und Fleischern.