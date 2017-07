Einfach entspannen und das kühle Nass genießen: Viele Menschen in Sachsen-Anhalt genießen den Sommer.

Einfach entspannen und das kühle Nass genießen: Viele Menschen in Sachsen-Anhalt genießen den Sommer. Bildrechte: IMAGO

Ein Blick ins Land Wie Sachsen-Anhalt in den Sommer gestartet ist

Sommer, Sonne, Ferienspaß: In Sachsen-Anhalt sind seit zwei Wochen Sommerferien. Während die einen mit Kindern und Freunden in den Süden zum Urlauben und Entspannen aufbrechen, genießen die anderen die Zeit daheim. Schließlich gibt es auch in Sachsen-Anhalt jede Menge Freizeitangebote. MDR SACHSEN-ANHALT hat sich nach zwei Ferienwochen mit Betreibern von Campingplätzen und Badeseen unterhalten, Museen und Parks besucht und nach einer ersten Zwischenbilanz gefragt.