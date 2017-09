Wie Lottogewinner an ihr Geld kommen

Egal, ob jemand Millionen oder nur fünf Euro gewinnt – das Prozedere ist immer das Gleiche. Jeder Lottospieler muss mit seinem Lottoschein in eine Lottoverkaufsstelle gehen und seinen Schein prüfen lassen. Dort wird der Gewinn angezeigt. "Bis zu 1.000 Euro werden sofort ausgezahlt", sagt Lotto-Pressesprecherin Astrid Wessler. Bei höheren Gewinnen erscheint auf dem Computer keine Gewinnsumme mehr, nur das Wort "Zentralgewinn" ist dann zu lesen. Der Spieler muss dann ein Formular ausfüllen, das per Kurier in die Lottozentrale geschickt wird.

Lotto wartet darauf, dass sich der Millionengewinner meldet

Bisher hat sich der Millionengewinner aus dem Landkreis Anhalt- Bitterfeld noch nicht gemeldet. Das heißt, er hat seinen Lottoschein noch nicht in einer Lottoverkaufsstelle einlesen lassen. "Wir warten darauf", sagt Astrid Wessler von Lotto Sachsen-Anhalt. Der Gewinner hat nach Informationen von Lotto übrigens zwei Ziehungen gespielt, er könnte also am Mittwoch noch einmal eine Million Euro abräumen.

Meldet sich der Gewinner, wird er nach Aussage von Lotto in die Zentrale nach Magdeburg eingeladen. Manche nehmen das Angebot an, sagt Wessler, andere nicht. In jedem Fall wird das Geld auf ein Bankkonto überwiesen.

Es kommt kein Mann mit dem Geldkoffer vorbei. Astrid Wessler, Pressesprecherin Lotto-Toto-Sachsen-Anhalt

Lottogewinn: Das Märchen vom Mann mit dem Geldkoffer Bildrechte: dpa

Einen Ratschlag hat Lotto für Gewinner, die in sehr kleinen Orten leben: "Legen sie sich ein Bankkonto in einer sehr großen Stadt an". Denn da, wo jeder jeden kennt, würde sich der Gewinn ansonsten sehr schnell herumsprechen.

Die meisten wollen Familienmitglieder beschenken

Die meisten bisherigen Lottogewinner sind nach Aussage von Lotto alle sehr bodenständig geblieben. "Mit einem gerade neu gekauften Porsche ist noch keiner vorgefahren" so Astrid Wessler. Vielmehr hätten viele erst einmal offene Rechnungen beglichen oder Familienangehörigen Geld gegeben. Das ist auch das Ergebnis einer nicht repräsentativen Abstimmung von MDR SACHSEN-ANHALT. Auf die Frage, was sie denn mit 17,6 Millionen Euro anstellen würden, antworteten die meisten: Familienmitglieder beschenken.

In Sachsen-Anhalt gab es übrigens schon einmal einen zweistelligen Millionengewinn, zuletzt im August 1999. Damals hatte ein Spieler aus dem Landkreis Stendal 14,1 Millionen D-Mark gewonnen.

Mehr zum Thema