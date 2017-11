Baumschäden durch "Herwart" Wie Stürme den Förstern zu schaffen machen

Am Sonntag hat ein Sturmtief ganz Sachsen-Anhalt durchgerüttelt – und die Schäden sind noch längst nicht behoben. In den Wäldern sollten die Wege nicht verlassen werden, sonst besteht Lebensgefahr. Denn: Die Beseitigung umgeknickter Bäume und Äste wird sich bis zum nächsten Jahr hinziehen. Davon jedenfalls geht Victoria Große vom Landesforstbetrieb in Magdeburg aus. Nach ihren Angaben sind landesweit 100.000 Festmeter Holz allein durch das Sturmtief "Herwart" geschädigt worden.

Besonders betroffen waren demnach der Oberharz, aber auch der Südfläming und die Dübener Heide. Zu etwa 70 Prozent habe es Nadelhölzer erwischt, vor allem Kiefern, Fichten und Lärchen. Bei den Laubbäumen knickte der Sturm riesige Birken und Buchen um.

Wucht der Stürme wird wohl zunehmen

Inzwischen gehen auch erfahrene Forstexperten davon aus, dass die Wucht und Intensität der Stürme deutlich zunehmen. Das sagen Vertreter des Nationalparks Harz, aber auch Andreas Kriebel vom Landesforstbetrieb Altmark. Seine Einschätzung: "Wir erleben gerade lokale Ereignisse, die sicherlich auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Aktuell reden wir von Wetterkapriolen, die zwei bis drei Mal pro Jahr auftreten. Vorherige Förstergenerationen haben diese vielleicht zwei Mal in ihrem Arbeitsleben beschrieben, was wir nun regelmäßig sehen. Auf die Wucht und Eigendynamik der Klimaereignisse kann sich kein Forstbetrieb so einfach einstellen und schon gar nicht vorbereiten."

Auf die Wucht und Eigendynamik der Klimaereignisse kann sich kein Forstbetrieb so einfach einstellen und schon gar nicht vorbereiten. Andreas Kriebel, Landesforstbetrieb Altmark

Tatsächlich sind die Revierförstereien in Sachsen-Anhalt, die sich um die Pflege ihrer Waldgebiete kümmern, mit einer umfassenden Kontrolle überfordert. Jörg Amme vom Forstbetrieb in Anhalt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass jedes Revier für den Zeitraum von zehn Jahren einen Katalog aufstelle, an welchen Stellen abgeholzt oder aufgeforstet werden soll. "Bei Stürmen aber, die selbst gesunde kräftige Bäume umwehen, hilft diese Vorsorge kaum. So etwas ist nicht zu beherrschen", sagte Amme.

Im Dauereinsatz: Weil auch von beschädigten Bäumen eine ernsthafte Gefahr ausgeht, war die Feuerwehr vergangenen Sonntag wie hier in Marienborn im Dauereinsatz. Bildrechte: MDR/Hanns-Georg Unger Ähnlich sieht es die Forstbetriebsgemeinschaft Osterburg, eine Gemeinschaft der Waldbesitzer. Durch die Oktober-Stürme "Xavier" und "Herwart" wurden dort bis zu 40.000 Festmeter Holz geschädigt, sagte Geschäftsführerin Ivonne Hänsel von der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Osterburg. Die orkanartigen Winde hätten auch gut verwurzelte Bäume ausgerissen.



Eine bessere Vorsorge ist in den Städten möglich, weil dort der Baumbestand deutlich kleiner ausfällt. Im Stadtgebiet von Halle stehen etwa 60.000 Bäume, in Merseburg sind es 25.000. Regelmäßig finden zur Kontrolle sogenannte Baumschauen statt. Je nach Ergebnis wird gefällt und geschnitten. Für derartige Arbeiten gibt beispielsweise die Stadt Weißenfels gut 80.000 Euro pro Jahr aus.

Mehr zum Thema