Daten-Übersicht Meiste Wildunfälle im Oktober

Wildschweine, Rehe und Hirsche finden in den abgeernteten Feldern kein Futter mehr und überqueren auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen die Straßen. Zwar sind die Tiere hauptsächlich in der Dämmerung aktiv, dann sind sie – vor allem in waldreichen Gebieten – auch vermehrt am Tag auf Wanderschaft.

ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt