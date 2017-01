Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den kommenden Stunden vor starkem Schneefall und Sturm in Sachsen-Anhalt. Teilweise könnten bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen und es drohen Schneeverwehungen. Wie der DWD am Abend mitteilte, gilt die Unwetterwarnung bis Freitag, 12 Uhr. Die Meteorologen erwarten glatte Straßen und Gehwege – teilweise könnten Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen.

Vor allem der Harz und die Altmark seien betroffen. Laut Unwetterzentrale hat der Schneefall im Harz bereits eingesetzt. Facebook-Nutzer von MDR SACHSEN-ANHALT berichteten am späten Abend hingegen, der Schneefall habe in weiten Teilen des Landes noch auf sich warten lassen.

Schon am Donnerstag hatten geschmolzener Schnee und Eis vielerorts Anhalt für glatte Straßen und Gehwege gesorgt. Einige Krankenhäuser im Land hatten deswegen deutlich mehr zu tun als sonst. Allein im Klinikum Magdeburg-Olvenstedt wurden bis zum Mittag neun Menschen behandelt, die sich wegen der Glätte verletzt hatten. Eine Klinik-Sprecherin sagte dem MDR, das sei auffällig viel. Im Durchschnitt würden bei diesen Temperaturen etwa ein bis zwei solcher Fälle pro Tag eingeliefert. Viele der Patienten hatten sich Brüche zugezogen. Vom Städtischen Klinikum Dessau hieß es, allein am Morgen seien sieben Brüche behandelt worden, normal sei auch dort einer pro Tag. Alle Brüche hätten operiert werden müssen.

Autofahrer aufgepasst: Meteorologen warnen in den kommenden Stunden vor starkem Schneefall in Sachsen-Anhalt (Symbolbild). Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Die meisten der Verunglückten waren demnach Berufstätige auf dem Weg zur Arbeit. Auch für die Mitarbeiter des Johanniter-Krankenhauses in Stendal gab es wegen der Straßenglätte mehr Arbeit. Der Chefarzt der Unfall-Ambulanz, Roland Jahn, sagte dem MDR, es gebe zwar noch keine konkreten Zahlen. Es habe am Donnerstag aber wesentlich mehr Beinbrüche als an anderen Tagen gegeben. Jahn sagte weiter: "Es fällt auf, dass die Leute mit Fahrrädern durch die Gegend fahren und dann stürzen. Wie kann man das an so einem Tag machen?"