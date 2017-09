Untersuchungsausschuss Neuer Wirbel in der Affäre um Beraterverträge

In der Affäre um umstrittene Beraterverträge des Finanzministeriums in Sachsen-Anhalt sind Spendenzahlungen bekannt worden. So sollen parallel dazu Spenden an CDU, SPD und FDP geflossen sein. Das kam in der Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses am Freitag hervor. Als Zeuge war Michael Schädlich, Geschäftsführer des Halleschen Instituts für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung (ISW), im Ausschuss geladen und räumte bei seiner Befragung ein, dass regelmäßig Spendengelder an Parteien gehen würden – jeweils rund 500 Euro.

Von einer solchen Praxis soll seinerzeit auch der damalige Finanzstaatssekretär Jörg Felgner (SPD) indirekt profitiert haben. Die Höhe einer Spende betrug nach den Worten Schädlichs zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Diese Summe sei vor der Landtagswahl 2016 an Felgners SPD-Ortsverein Halberstadt gegangen. Felgner hatte drei Jahre zuvor einen umstrittenen 6,3 Millionen Euro schweren Geschäftsbesorgungsvertrag unterzeichnet, von dem das ISW in der Folge profitierte. Diese Unterschrift kostete Felgner Ende vergangenen Jahres das Amt als Wirtschaftsminister, das er erst kurz zuvor in der neuen Landesregierung übernommen hatte.

Vorteile für ISW?

Fast drei Stunden lang stand ISW-Chef Schädlich dem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort. Das ISW forscht und berät vor allem staatliche Stellen in Sachsen-Anhalt. Wichtiger Kunde: das Finanzministerium. Es gab geschäftliche, aber auch private Kontakte zu Entscheidungsträgern wie dem damaligen Finanzminister Jens Bullerjahn (SPD). Hatte sein Institut in besonderer Weise profitiert? Diese Frage steht für die Ausschussmitglieder im Raum, die Abgeordneten gehen ihr nach.

Schädlich selbst hat am Freitag angekündigt, dem Untersuchungsausschuss eine Liste vorlegen zu wollen, aus der hervorgeht, welche Parteien und Politiker wieviel Geld bekommen haben. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, seine Absicht und Hoffnung sei gewesen, mit seiner Aussage die Reputation seines Instituts ein Stück weit wieder herstellen zu können. Schädlich hatte im Ausschuss erklärt, das ISW habe sich ordnungsgemäß an Ausschreibungen beteiligt.

"Kein guter Stil"

Mitglieder des Untersuchungsausschusses zeigten sich angesichts der neuen Dimension in der Affäre überrascht. Olaf Meister, Grünen-Abgeordneter im Ausschuss, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Spende an den SPD-Ortsverein Halberstadt sei kein guter Stil. Die Zuwendungen an die anderen Parteien müssten noch ausgewertet werden. Die Linken-Abgeordnete Kristin Heiß bezeichnete die Spenden als fragwürdig. AfD-Obmann Matthias Büttner sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von einem möglicherweise anrüchigem Verhalten.

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss will aufklären, inwiefern in der Amtszeit von Ex-Finanzministers Bullerjahn teils millionenschwere Berateraufträge absichtlich am Parlament vorbei vergeben worden sind und ob auch andere Ministerien getrickst haben, um ohne parlamentarische Kontrolle Aufträge an externe Berater zu vergeben.

