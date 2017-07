Notizen in unruhigen Zeiten Bildbetrachtung – Hamburg to Hell

Jeglicher Widerstand gegen die Staatsgewalt müsse mit bis an die Grenze des Gesetzlichen gehenden Mitteln gebrochen werden, forderte der CSU-Abgeordnete Junker bei einer Anfrage im Bayerischen Landtag, allerdings nicht im Jahr 2017, sondern im Jahr 1956. Anlass waren die Halbstarken-Krawalle, die seit 1954 die junge Bundesrepublik erschütterten. Der Krieg war gerade mal zehn Jahre vorbei, da erprobten die Lümmel der Adenauerära die Grenzen der neuen Freiheit. Besonderen Eindruck in der Öffentlichkeit hinterließ die erste Deutschlandtour des Rock'n Rollers Bill Haley, der gerade durch die Musik zum Film "Saat der Gewalt" berühmt geworden war. Die Krawalle in Berlin beschrieb der Spiegel damals so: "Jünglinge in malerischen Brando- und Presley-Kostümen schulterten ihre Bräute und drangen gliederschlenkernd, grimassenschneidend und blökend gegen den "Saat der Gewalt"-Musikanten vor. Zu jenem Zeitpunkt ging das Fußvolk auf den Rängen bereits dazu über, Stuhlreihen und Bänke zu zertrümmern. Der beginnenden Kanonade entzogen sich Haley und seine Solisten durch die Flucht."

"Inszenierungen des Protestes werden immer wieder neu inszeniert." Bildrechte: imago/Pacific Press Agency Popkultur und Aufruhr stehen seit jeher in einer engen Verbindung, denn nur so gelingt die Inszenierung einer Andersartigkeit, die es in einem Massenmarkt eigentlich gar nicht geben kann. Also kommt der Aufruhr modisch daher mit Röhrenjeans, Schlaghosen oder im Punk-Outfit, musikalisch von den jeweiligen Stilen begleitet und oft auch politisch unterfüttert, in jedem Fall aber verkaufsfördernd, denn der entwickelte Kapitalismus ist in der Lage, jedes Bedürfnis zu monetarisieren. Selbst die Sehnsucht nach Rebellion und Widerstand wird in marktfähige Produkte umgesetzt. Das gilt natürlich auch für die Autonomen, die sich bei ihren Aktionen ganz klar den Verwertungsstrukturen eines Marktes unterziehen, in diesem Fall dem Markt der Aufmerksamkeit.

"Wellcome to Hell: Eine Unfreundlichkeit, auf Schlagzeilenlogik im Bildzeitungsformat getrimmt." Bildrechte: dpa Wahrscheinlich war der Titel "Highway to Hell" zu teuer für die Anmelder des Protestes, welcher Revolutionär möchte schon Urheberrechte verletzen, so dass es nur für ein "Wellcome to Hell" reichte, eine Parole, deren politische Tiefsinnigkeit geradezu verblüfft. Eine Unfreundlichkeit, um es mal vorsichtig auszudrücken, als emanzipatorisches Programm, auf Schlagzeilenlogik im Bildzeitungsformat getrimmt.

Wer immer sich hinter einem derart sinnfreien Banner versammelt, produziert zumindest eines, den Zweifel an der politischen Zurechnungsfähigkeit. Denn alle Versuche, eine Hölle in den europäischen Wohlstandsinseln zu inszenieren, belegen nur die Infantilität der Akteure, denn ein gestürmter Supermarkt in Hamburg ist nach wenigen Tagen wieder super sortiert.

"Die wirkliche Hölle ist ein brennendes Hochhaus, das aus Profitgründen schlecht saniert wurde." Bildrechte: dpa Die wirkliche Hölle ist ein brennendes Hochhaus, das aus Profitgründen schlecht saniert wurde. Die Abwrackstrände in Indien oder Bangladesch sind sicherlich ebenso Höllenorte wie die Hungerregionen im Südsudan. Auch die kolumbianischen Landminenfelder sind höllisch zu nennen oder die Kohleminen in der Ukraine. Hierzulande fühlt man sich allenfalls der Hölle nahe, wenn man Abends durch die deutsche Fernsehwelt zappt. Doch den fun- and action-orientierten Revoluzzern geht es wohl weniger um Inhalte als vielmehr um Bilder.

Und diese folgen den immer gleichen Mustern: Der junge wütende Demonstrant, der sich mit Pflasterstein und weit gestreckten Wurfarm tapfer gegen die Büttel des Kapitals zur Wehr setzt, die brennenden Barrikaden mit den Silhouetten der tänzelnden Aufrührer und aus dem Dunkel kommend, die Maschinerie des Staates, Wasserwerfer, Räumfahrzeuge, gepanzerte Polizisten. So wie in der modernen Popmusik bekannte Melodien gesampelt und neu gemixt werden, so werden auch diese Inszenierungen des Protestes immer wieder neu inszeniert, Bildfolgen, die längst Teil der popkulturellen Erzählung geworden sind, vielfach zitiert und weitergeschrieben in filmischen Dystopien wie der Matrix-Trilogie. Und da sind die Rollen klar verteilt.

"Eine Jeanne d'Arc des Schanzenviertels" Bildrechte: dpa Schon Mick Jager sang "Every Cop is a Criminal" (Sympathie for the Devil) und an dieser Sichtweise hat sich bis heute nichts geändert. Die Polizisten in Hamburg wirkten mit ihrer schweren Bewaffnung wie die Orks aus Herr der Ringe. Stilbildend für die Hamburger Krawalle dürfte jedoch das Foto jener Demonstrantin werden, die auf einen Räumpanzer geklettert war und dort mit mehreren Salven Pfefferspray attackiert wurde. Eine junge attraktive Frau in köperbetontem Outfit, offensichtlich unbewaffnet, hatte scheinbar spielerisch den Räumpanzer erklommen, um dann von brutalen Polizisten massiv mit Reizgas eingenebelt zu werden - eine Jeanne d'Arc des Schanzenviertels. Während also die Polizisten ihrer staatsbürgerlichen Pflicht nachkommen, mit mehr oder weniger rabiaten Methoden, sind die Demonstranten die Selbstverwirklicher in diesem Spiel um Deutungshoheit. Autonom, aufrecht und im Moment der Auseinandersetzung in jedem Fall der moralische Sieger, Coolness als erste revolutionäre Bürgerpflicht. The Clash singen in "Guns of Brixton": "You can crush us. You can bruise us. But you'll have to answer to. Oh, the guns of Brixton."

Erst in der körperlichen Auseinandersetzung, im Agieren mit Gleichgesinnten und im Fokus zahlreicher Kameras und Handys entwickelt sich das Gefühl für die Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins, abrufbar in den sozialen Netzwerken als Selfie vor brennenden Barrikaden.

Dieser Hamburger Bildteppich verhindert allerdings den Blick auf andere Formen des Protestes. Am Gipfelsonnabend demonstrierten über 70.000 Menschen gegen G20 und vor allem gegen die Art und Weise, wie hier politisches Handeln in Szene gesetzt wurde. Denn klar ist, dass diese Treffen keinerlei demokratische Legitimation besitzen, ein Teil der Teilnehmer noch nicht einmal demokratisch gewählt ist und dennoch aus wirtschaftlicher Macht heraus über die Geschicke der Welt entscheiden. Der Rationalist mag das als alternativlos bezeichnen, mit Blick auf den Zustand des Globus sollten aber andere Formen des Zusammenlebens zumindest denkbar bleiben.

"G20: Ein Trefen mit nicht ganz lupenreinen Demokraten" Bildrechte: dpa Der Eindruck eines neokolonialistischen Gestus lässt sich kaum übersehen, wenn die G20 über die Zukunft eines ganzen Kontinents debattieren, der nur durch ein einziges Land vertreten ist, nämlich Südafrika. Auch dass die Pressefreiheit ausgehebelt wurde, plötzlich Listen auftauchten mit Namen von Journalisten, die aus Sicht des Bundeskriminalamtes quasi über Nacht zu Gefährdern mutierten, nach dem sie tags zuvor noch den US-Präsidenten bei der Ankunft fotografierten, ist ein höchst bedenklicher Umstand. Möglicherweise sind Hinweise auswärtiger Geheimdienste die Quelle der Verdächtigungen. Das passiert eben, wenn man sich mit nicht ganz lupenreinen Demokraten trifft. Genau solche Entwicklungen schädigen allerdings das Bild der Demokratie auch hierzulande, denn die Grundrechte gelten nicht nur beim Tag der offenen Tür im Kanzleramt, sondern auch bei Großereignissen wie in Hamburg. Demonstrationsfreiheit und Pressefreiheit gehören zu den Grundpfeilern der Demokratie, in Hamburg waren sie offenbar nicht vollumfänglich gewährleistet.

Marxisten haben gelernt die Klassenfrage zu stellen, also wem nützt es. Die Hamburger Krawalle haben sicherlich den politischen Gegnern in die Hände gespielt, denn statt über die mageren und zum Teil auch zweifelhaften Ergebnisse des Gipfels zu debattieren, bestimmen nun die Diskussionen über die Gewalt die öffentliche Debatte. Und genau an dieser Stelle wäre es an der Zeit über einen Ausstieg aus den alten linken Denk- und Verhaltensmustern zu finden. An allererster Stelle steht dabei die Frage nach dem staatlichen Gewaltmonopol. Derzeit gibt es hierzulande keinen politischen Grund, dieses anzuzweifeln, selbst bei einer radikalen Kritik an den herrschenden Verhältnissen.

Fest steht aber, wo das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr greift, beginnen die unscharfen Frontlinien eines Bürgerkriegs.

Natürlich gab es in Hamburg auch Polizeigewalt, und jeder der schon mal bei brisanten Demonstrationen dabei war, der weiß, dass alle Beteiligten mit erhöhtem Adrenalinspiegel dabei sind. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass Provokateure die Stimmung im Schanzenviertel angeheizt haben, auch sollen Rechtsradikale an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein. All dies und noch viel mehr ist denkbar. Fest steht aber, wo das staatliche Gewaltmonopol nicht mehr greift, beginnen die unscharfen Frontlinien eines Bürgerkriegs und plötzlich ist der Firnis des bürgerlichen Anstands dünn, selbst in so abgeklärten Vierteln wie der Schanze in Hamburg.

"Verluste werden sozialisiert, Gewinne privatisiert." Bildrechte: dpa Die Reaktionen fallen ebenfalls außergewöhnlich heftig aus, im Netz, in Talkshows auf den Kommentarseiten von Rundfunk und Presse. Das führt mitunter zu rührend hilflosen Versuchen wie dem eines Magdeburger CDU Landtagsabgeordneten, welcher für die Randalierer die Einrichtung von Zwangsarbeit vorschlug, was im Grunde genommen auf die Einführung eines Gulag-Systems zielt. Da dürfte sich der CDU-Politiker mit dem einen oder anderen Neostalinisten auf ideologischer Augenhöhe befinden. Aber es fehlt dieser Tage nicht nur an historischem Bewusstsein, sondern auch an Grundkenntnissen der politischen Ökonomie. Der Rauch über Hamburg war noch nicht verzogen, da versprach Kanzlerin Merkel, die Leidtragenden der Randale zu entschädigen. Das heißt konkret, die Verluste werden sozialisiert, weil finanziert vom Steuerzahler, während die Gewinne privatisiert werden, denn die neuen Autos oder Ladeneinrichtungen sind ja keine Schenkung der Hersteller. Insofern ist der schwarze Block nichts weiter als der verlängerte Arm des Kapitals. In diesem Sinne: Rot Front Genossen.

