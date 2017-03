"Mit höchster Wahrscheinlichkeit" sei bei den beiden Tieren davon auszugehen, dass es sich um Wölfe handelt. Das sagte Sachsen-Anhalts Wolfsbeauftragter Andreas Berbig MDR SACHSEN-ANHALT vom Wolfskompetenzzentrum in Iden. Eines der Tiere ist den Angaben nach am Mittwochmorgen an der Bundesstraße 71 im Bereich Altmarkkreis Salzwedel zwischen Letzlingen und Born gefunden worden, das andere an der Bahnlinie in der Nähe des Haltepunktes Magdeburg-Herrenkrug. Laut Bundespolizei hatte das Tier Verletzungen am Kopf, die vermutlich von einer Bahn stammen.