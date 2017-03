In Sachsen-Anhalt sind in der laufenden Grippesaison bisher 17 Menschen an dem Virus gestorben. Das hat das Landesamt für Verbraucherschutz in Magdeburg mitgeteilt. Demnach hat der Influenzavirus A/H3N2 vor allem bei älteren Menschen schwere Krankheitsverläufe ausgelöst. Im Vorjahr waren den Angaben zufolge sechs Menschen an dem Virus gestorben.

Wie es weiter hieß, klinge die Grippewelle nach Einschätzung von Experten inzwischen deutlich ab. Es sei eine starke und lange Krankheitswelle gewesen, sagte eine Sprecherin des Landesamts. So sei beispielsweise ein mehrwöchiger Höhepunkt verzeichnet worden.

Mehr als 7.800 gemeldete Fälle

Seit Jahresbeginn wurden in Sachsen-Anhalt mehr als 7.800 gemeldete Verdachtsfälle von Laboren bestätigt. Das sind rund dreieinhalb Mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. In den Wintermonaten der Jahre 2013 und 2014 gab es nicht einmal 500 solcher Fälle.

Den Angaben des Landesamts zufolge, war vor allem der Süden Sachsen-Anhalts von der Grippewelle betroffen. Allein in Halle sind im laufenden Jahr demnach 1.450 Erkrankungen gemeldet worden. In Magdeburg hingegen waren es nicht einmal halb so viele. Im Saalekreis infizierten sich mehr als 1.000 Menschen, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und im Burgenlandkreis waren es jeweils knapp 600. Nahezu verschont blieb dagegen der Norden des Landes: So wurden im Altmarkkreis Salzwedel nicht einmal 100 Grippe-Kranke registriert.