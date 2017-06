Immer mehr Leerstände Zahl der Kleingärten seit 1990 halbiert

"Ich habe einen stressigen Job. Kleingarten ist für mich da Entspannung pur." Es sind die Worte von Ulrich Peruth. Er ist Vorsitzender des Kleingartenvereins "Grüne Lunge" in Hohendodeleben im Landkreis Börde. Das Areal liegt direkt an der Magdeburger Stadtgrenze. Peruth kennt die Probleme, die es mit den Kleingärten in Sachsen-Anhalt gibt, ganz genau. In den vergangenen zwei Jahren hat allein sein Verein 17.500 Quadratmeter Kleingarten zurückgebaut und an Landwirte übergeben. In der gesamten Börde waren es seit 2011 schon 13 Hektar. Wenn es nach dem Vorsitzenden Peruth geht, werden weitere leere Parzellen am Rand seines Vereinsgeländes in den kommenden Jahren ebenfalls zurückgebaut und abgegeben.