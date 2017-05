Kriminalität Zahl der Drogentoten erneut gestiegen

Die Zahl der Drogentoten in Sachsen-Anhalt ist weiter gestiegen. Wie das Landeskriminalamt MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sind im vergangenen Jahr 17 Menschen durch Drogen ums Leben gekommen. Elf starben an den Folgen von Heroin, Kokain, Methamphetamin, Fentanyl oder Morphin. Im Jahr 2015 waren 15 Menschen durch den Konsum von Rauschgift gestorben, 2014 waren es sechs.

Die meisten Drogentoten gab es 2016 im Harz. Hier starben sechs Menschen an den Folgen oder im Zusammenhang mit der Einnahme von Rauschgift. In den Großstädten gab es weniger Opfer. In Halle zählte das Landeskriminalamt drei Tote, in Magdeburg zwei. Doch nicht nur in Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der Drogentoten. Bundesweit waren es 333.