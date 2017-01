Baby-Boom hält an Zahlreiche Neujahrsbabys in Sachsen-Anhalt

Eines der ersten Babys des Jahres 2017 ist der kleine Marius von FCM Mannschaftsarzt Stefan Wiegand. Der Unfallchirurg hatte die ganze Silvesternacht im Kreißsaal des Klinikums in Schönebeck zugebracht. Um 2.57 Uhr war es dann endlich soweit. Marius erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Der stolze Papa sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Mama und Kind seien noch etwas geschafft. Alle freuten sich aber riesig.

Auch in Magdeburg hält der Baby-Boom weiter an. In der Landeshauptstadt kamen am 1. Januar gleich acht Babys zur Welt. Vier davon allein im Klinikum St. Marienstift, jeweils zwei in der Universitätsfrauenklinik und im Klinikum Magdeburg.

Sechs Mädchen in Dessau

Richtig gut zu tun hatten auch die Hebammen im Städtischen Klinikum Dessau. Hier wurden in der Silvesternacht und am Neujahrstag sechs Kinder geboren. Das Besondere: alles sind Mädchen. Die erste „Neu-Dessauerin“ des Jahres 2017 ist die kleine Emilia. Sie kam um 5.48 Uhr auf die Welt. Gefolgt von Minna Luise um 6.04 Uhr und Emely Sophie um 9.14 Uhr.

Zwei Neujahrsbabys im Harz

Charlaine aus Eggersdorf kam in Quedlinburg zur Welt. Im Harzklinikum sind 2016 1230 Kinder geboren worden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Neujahrsbaby im Harzklinikum Quedlinburg heißt Charlaine. Das Mädchen ist am 1. Januar um 5.51 Uhr auf die Welt gekommen: 3430 Gramm schwer, 52 Zentimeter groß und kerngesund. Charlaine und ihre Eltern Corinne Klose und Chris Newesil leben in Eggersdorf bei Schönebeck. Sie haben sich für eine Entbindung im 70 Kilometer entfernten Quedlinburg entschieden, weil das Harzklinikum ihrer Ansicht nach über gute Erfahrungen bei natürlichen Entbindungen bei sogenannter Beckenendlage verfügt. Das bedeutet, dass das Kind nicht mit dem Kopf zuerst geboren werden kann.



Am Harzklinikum Wernigerode gab es ebenfalls ein Neujahrsbaby. Konstantin kam um 13.18 Uhr zur Welt. Er war 51 Zentimeter groß und 3045 Gramm schwer und ist das erste Kind von Desislava Dumbarova und Andriyan Dumbarov aus Bulgarien. Die Familie lebt seit vier Monaten in Wernigerode.

Geburtenrekord in Halle