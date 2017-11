Liste für die Zukunft Das würde Sachsen-Anhalt glücklicher machen

Ein bisschen müssen sich die Sachsen-Anhalter noch gedulden, aber mit etwas Glück wird die A14 noch in diesem Jahrhundert fertig gebaut. Wenn dann auch noch alle Bauarbeiten zwischen Halle und Magdeburg endlich abgeschlossen sind, liegt der Ostseestrand in Sachsen-Anhalt. Zumindest gefühlt.

Jubel auf dem Alten Markt: Nach dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2018 und dem direkten Durchmarsch in die Beletage gewinnt der FCM im Jahr 2025 auch noch die Champions League. "Die Größten der Welt" sind endlich am Ziel.

Was auch immer in der Schweiz sein mag, für den Harz ist die Hängebrücke an der Rapbodetalsperre die längste, höchste und schönste Brücke überhaupt. Und es ist kaum zu glauben, aber man hat sogar das Parkplatzproblem in den Griff bekommen.