Die Kreisgebietsreform in Sachsen-Anhalt feiert dieser Tage ihren zehnten Geburtstag. Seitdem hat sich im Land einiges verändert, aus vorher 21 Landkreisen wurden damals elf. Die Einführung neuer Landkreise bedeutete in vielen Fällen auch neue Kennzeichen für Autofahrer. Nicht überall kamen diese neuen Nummernschilder allerdings gut an.

Umso größer war bei vielen Sachsen-Anhaltern die Freude, als der Bund grünes Licht für die Rückkehr von insgesamt 38 alten Kennzeichen gab. Die Reporter in den Regionalstudios von MDR SACHSEN-ANHALT haben sich fünf Jahre danach bei Rathäusern und Zulassungsstellen umgehört – und festgestellt, dass die alten Kennzeichen bei vielen Menschen im Land beliebt sind.

Wer etwa im Raum Merseburg unterwegs sind, sieht auf Nummernschildern besonders oft die Kombination "MER-CI". Im Saalekreis hingegen ist die gefragteste Kombination "SK-Y". Insgesamt sind dort die Altkennzeichen "MER" und "QFT" am meisten gefragt. Wie MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage erfahren hat, halten sich alte und neue Kennzeichen allerdings die Waage.

Das trifft auch auf andere Landkreise im Süden Sachsen-Anhalts zu. In Mansfeld-Südharz etwa ist bei den regionalen Kennzeichen "SGH" für Sangerhausen am gefragtesten. 1.234 entsprechende Neuzulassungen gab es im vergangenen Jahr. Zum Vergleich: Für das "EIL" rund um Eisleben haben sich nur rund 300 Fahrer entschieden. Besonders beliebt sind bei Autofahrern Kombinationen, aus denen sich der Heimatort basteln lässt: Das funktioniert beispielsweise in Halle, aber auch mit der Kombination "NEB-RA" für Nebra, die 140 Fahrzeugfahrer nutzen.

In vielen Zulassungsstellen des Landes gibt es wieder alte Kennzeichen. Bildrechte: IMAGO Die Einwohner im Norden Sachsen-Anhalts sind eindeutig Lokalpatrioten: Im Landkreis Stendal und im Altmarkkreis Salzwedel sind die alten Kennzeichen wie "OBG" für Osterburg, "HV" für Havelberg, "KLZ" für Klötze und "GA" für Gardelegen gefragt. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT wurden in den vergangenen zwei Jahren allein in der Region rund um Gardelegen 1.673 "GA"-Kennzeichen vergeben – im Raum Klötze gab es in diesem Zeitraum lediglich rund 530 Antragsteller.



Vor allem rund um Gardelegen lassen sich mit dem "GA" einige Wortspiele umsetzen: So ist neben Kombinationen mit den Initialen des Fahres oder Doppelbuchstaben die Kombination "GA-S" bei vielen Autofahrern beliebt. Andere wiederum belassen es hingegen beim ganz schlichten Kennzeichen "GA-GA".

Wer sich in Anhalt und Wittenberg über die Kennzeichen informiert, bemerkt: Vielen Menschen rund um Roßlau ist es eine Herzensangelegenheit, ihre Heimatverbundenheit auf dem Nummernschild auszudrücken. Wie es aus dem Rathaus hieß, haben sich seit Freigabe der alten Kennzeichen gut 3.000 Autofahrer für "RSL" entschieden – bei insgesamt 10.000 Einwohnern. Die Nachfrage ist demnach weiter ungebrochen. Seit Dessau und Roßlau zusammengehören, steht auf den Nummernschildern eigentlich "DE" für Dessau.

Anders sieht es im früheren Landkreis Anhalt-Zerbst aus. Obwohl das Kennzeichen "AZE" wieder vergeben wird, ist die Nachfrage danach nicht besonders groß. Das mag daran liegen, dass viele Zerbster und Köthener sich für die liebgewonnenen Kennzeichen ihrer Heimatstadt entscheiden – "ZE" für Zerbst und "KÖT" für Köthen. In jedem Fall ist klar, dass viele der Anwohner im heutigen Kreis Anhalt-Bitterfeld sich nicht so recht mit der Kennung "ABI" anfreunden können. Das Kennzeichen wird in vielen Fällen aber erst beim Neukauf eines Pkw gewechselt.

Jürgen Till ist Leiter des Fachdienstes Straßenverkehr beim Landkreis Börde. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Im Umland von Magdeburg werden nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT in den allermeisten Fällen die aktuellen Landkreis-Kennzeichen vergeben – was nicht bedeutet, dass die alten Varianten deswegen unbeliebt sind. Im Harz zum Beispiel haben vor allem die Wernigeröder Lust auf ihr altes "WR"-Nummernschild, gefolgt von "QLB" für Quedlinburg. Im Kreis Börde fahren neben der aktuellen Kennung "BK" vor allem Pkw mit "BÖ" und "OK" auf dem Nummernschild durch die Gegend. Aber auch "HDL" für Haldensleben oder WMS für sind nach wie vor angesagt. Der Chef der Straßenverkehrsbehörde im Landkreis Börde, Jürgen Till, vermutet, dass man mit dem alten Kennzeichen einen territorialen Bezug deutlich machen könne und wolle. Insgesamt sind nach seinen Angaben knapp 70.000 der fast 150.000 Fahrzeuge im Landkreis Börde mit den alten Kennzeichenkombinationen unterwegs.

Im Salzlandkreis sind die alten Kennzeichen hingegen besonders oft an Oldtimern zu sehen. Und im Jerichower Land sind die Autofahrer mit dem "JL" offenbar zufrieden. Hier gibt es deutlich weniger lokale Nummernschilder als in anderen Kreisen.

