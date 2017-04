Wegfall von Zuckerquote Deutlich mehr Zuckerrüben angebaut

Die Rübenbauern in Sachsen-Anhalt haben ihre Anbaufläche deutlich vergrößert. Hintergrund ist eine Entscheidung der Europäischen Union (EU), wonach die Zuckerquote im Laufe des Jahres aufgehoben werden soll. In der Praxis bedeutet das: Die EU gibt nicht mehr vor, wieviel die Landwirte anbauen müssen.

Im Anbauverband Könnern wollen die Landwirte künftig bis zu 26.000 Hektar Ackerfläche bebauen. Bisher waren es 15.000 Hektar gewesen, sagte Verbandschef Wolfgang Beer. Allein in der Magdeburger Börde hat sich die Anbaufläche nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT um 20 Prozent auf insgesamt nunmehr 7.500 Hektar erhöht. Das trifft auch auf die Agrargesellschaft Rottmersleben zu. Geschäftsführer Thomas Seeger sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das sei der Vorteil der weggefallenen EU-Verordnung. Der Nachteil: Auch der Mindestpreis pro Rübe fällt in diesem Zuge weg. Die Landwirte gehen davon aus, dass der Preis für Rüben um zehn Prozent zurückgehen könnte.

Anbau von Zuckerrüben Die Aussaat von Zuckerrüben beginnt nach Angaben der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker in der Regel im März oder April – dann, wenn der Ackerboden abgetrocknet und erwärmt ist. Schon zwei Wochen später sprießen demnach – günstige Witterungsbedingungen vorausgesetzt – die ersten Pflanzen aus dem Boden. Geerntet werden können Zuckerrüben den Angaben zufolge rund 180 Tage nach Aussaat – also ab Mitte September. Je nach Witterung und Erntemenge werde mitunter bis Anfang Januar geerntet.

Seeger warnte jedoch vor einer dauerhaften Überproduktion: Die Milch dürfe nicht das Vorbild für die Rübe sein. Er hoffe darauf, dass man daraus lerne und keine Überproduktion "auf Teufel komm raus" durchziehe. Die Krise der Milchbauern habe gezeigt, dass es negative Folgen haben könne, mit "aller Gewalt" neue Märkte erschließen zu wollen. Wenn die Preise zu niedrig seien, hoffe er darauf, dass die Landwirte auf den Anbau von Rüben verzichteten. Auch Milchproduktion und -preis waren über viele Jahre lang von der EU geregelt worden. Als die Quote fiel, hatten viele Bauern die Produktion gesteigert – was schließlich in einem Preisverfall mündete.



Was der Wegfall der Zuckerquote für den Verkaufspreis und somit für den Verbraucher bedeutet, vermochte Seeger im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT noch nicht zu sagen.