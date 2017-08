Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Und die Bürger stehen wieder vor der Entscheidung: Welche Partei oder welchen Politiker soll ich nur wählen? Zur heißen Zeit des Wahlkampfes sind die Städte zwar voll mit Wahlplakaten einzelner Kandidaten, doch lassen sich eher selten wirklich politische Inhalte aus ihnen ableiten. Daher ist es am sinnvollsten, sich direkt mit den Wahlprogrammen und den Kandidaten auseinanderzusetzen.

Und genau hier setzt das Projekt " Sachsen-Anhalt wählt " an, das seit dem 14. August online ist. Auf der Internetseite finden sich gebündelt Informationen zu den Politikern, Parteien und deren Wahlprogrammen, die sich in Sachsen-Anhalt zur Bundestagswahl stellen.

Hinter dem Portal steckt der Verein "wahlinfo+" , der das Projekt in ähnlicher Form auch schon im vergangenen Jahr zur Landtagswahl angeboten hatte. Mit "Sachsen-Anhalt wählt" möchten die Macher Politik weniger abstrakt und dafür greifbarer für den Wähler machen. "Wir wollen zeigen, dass Politik und vor allem die handelnden Personen, die Politiker selbst, letztlich auch ganz normale Bürger sind, die man ansprechen kann, wenn man Fragen hat", erklärt Stefan Weißwange. Der 39-jährige Hallenser ist Gründungs- und Vorstandsmitglied von "wahlinfo+".

Seit 2004 arbeitet Stefan Weißwange an der Weiterentwicklung des Portals.

Gemeinsam mit zwei weiteren Mitstreitern hat er für alle 9 Wahlkreise aus Sachsen-Anhalt Informationen von den einzelnen Parteien angefordert und so eine Übersicht aller 142 Kandidaten zusammengetragen, die sich im September zur Wahl stellen. Hier finden sich dann neben den Partei-Wahlprogrammen auch die Kontakt-, E-Mail- und Social-Media-Daten der Politiker, um mit ihnen direkt ins Gespräch kommen zu können.

Stefan Weißwange ist Vorstandsmitglied des Vereins "wahlinfo+". Bildrechte: MDR/Florian Leue

Die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder sehen "Sachsen-Anhalt wählt" aber nicht als meinungsbildende Seite, sondern als rein informative. Zwar finden sich mit einzelnen Politikern auch Interviews auf dem Portal, diese sind aber bewusst so allgemein wie möglich gehalten. "Natürlich sind wir an der Stelle kein kritisches Medium, das ist aber auch gar nicht das Ziel. Wir wollen die Person ein bisschen in den Vordergrund rücken", erklärt Weißwange. Ihnen gehe es darum, "die politischen und persönlichen Ziele der Politiker aufzuzeigen."