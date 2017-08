Der Angriff passierte in einem Zug, der von Magdeburg nach Wittenberge fuhr. (Symbolbild)

Der Angriff passierte in einem Zug, der von Magdeburg nach Wittenberge fuhr. (Symbolbild)

Der Angriff passierte in einem Zug, der von Magdeburg nach Wittenberge fuhr. (Symbolbild) Bildrechte: Jet-Foto Kranert/Deutsche Bahn AG

Attacke in Regionalexpress Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an

Hauptinhalt

Bei einer Fahrscheinkontrolle in einer Regionalbahn konnte ein 24-Jähriger kein Ticket vorzeigen. Als er in der Nähe von Magdeburg aussteigen sollte, verletzte er einen Zugbegleiter. Es ist nicht die erste Attacke auf Zugpersonal in diesem Jahr.