Zwei Jahre Suche Fall "Inga" bleibt weiter Rätsel

Der Fall "Inga" bleibt auch zwei Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens ein Rätsel. Das sagte der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Mike von Hoff, MDR SACHSEN-ANHALT. Seit dem hätten die Ermittler mehr als 2.100 Personenspuren geprüft und rund 2.000 Hinweise ausgewertet. Außerdem seien mehr als 600 gemeldete Sichtungen in aller Welt betrachtet worden. Unter anderem habe es Hinweise gegeben, Inga sei in New York gesehen worden.

Derzeit gingen bei den Ermittlern noch zwei bis drei Hinweise pro Woche zum Fall "Inga" ein. Deshalb würden die verbliebenen fünf Polizisten, die eigens für die Ermittlungen abgestellt wurden, ab kommendem Montag wieder im Alltagsgeschäft arbeiten und dabei Hinweise betreuen und auswerten. Ursprünglich sei eine Ermittlungsgruppe mit 40 Beamten mit dem Fall befasst gewesen. Wenn sich neue Tendenzen abzeichnen sollten, würden wieder Ermittler zusammengezogen.

Von Hoff betonte, die Polizei habe vom ersten Tag an "mit aller Manpower und allem Equipment" versucht, Inga zu finden. "Wir bleiben mit allen verfügbaren Mitteln dran", so von Hoff weiter. Eine Tendenz, ob dem Verschwinden ein Unfall oder ein Verbrechen zugrunde liegt, gebe es nicht. Es gebe ein Zeitfenster von zehn bis 15 Minuten, in dem das Mädchen verschwunden sei. Darauf ließen die Aussagen von Geschwistern und anderen Zeugen schließen. Von Hoff unterstrich, Ingas Eltern seien von Anfang an in die Ermittlungen eingebunden gewesen. Zu ihnen bestehe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis.

Die Eltern des Mädchens, Victoria und Jens-Uwe G., haben sich erstmals öffentlich über diesen Schicksalsschlag geäußert – und ihren unterschiedlichen Umgang damit. Im Interview mit dem Magazin "stern" sagte die Mutter der Vermissten: "Mein Gefühl sagt mir, sie ist noch am Leben". Der Vater hingegen sagte, er habe nichts gefunden, was für einen guten Ausgang sprechen könnte, so sehr er sich diesen auch wünsche. "Die Hoffnung, dass sie gefunden wird, habe auch ich immer noch. Aber die Hoffnung, dass sie lebend zurückkommt, geht bei mir gegen null."

Eines der ersten Fahndungsfotos von Inga Bildrechte: Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord Bis heute gibt es nicht den kleinsten Hinweis auf den Verbleib ihrer Tochter Inga. Das war auch der Grund für beide, erstmals ein Interview zu geben. Jens-Uwe G. sagte: "Vielleicht gibt sich ja doch jemand einen Ruck und sagt, ich habe etwas gesehen. Vielleicht sogar jemand aus dem direkten Umfeld des Täters."

Die damals fünfjährige Inga war am 2. Mai 2015 während eines Familienausflugs in Wilhelmshof bei Uchtspringe plötzlich verschwunden. Eine großangelegte Suchaktion in dem waldreichen Gelände blieb erfolglos. "Den Gedanken, es könnte sie jemand entführt, sich an ihr vergangen haben", wollte Ingas Mutter zunächst "nicht groß werden" lassen. "Ich dachte: Sie finden mein Kind bestimmt, es ist bloß eine Frage der Zeit", erinnert sie sich. Doch dann stiegt die Furcht in ihr hoch, ihre Tochter könnte von jemandem mitgenommen worden sein.

Man misstraut in dem Moment allen. Victoria G., Mutter der vermissten Inga

Noch kurz vor dem Verschwinden hatte Vater Jens-Uwe G. seine Tochter auf einem Fußweg gesehen, der zu einem Grillplatz am Waldesrand führt. Sie wollte bei Vorbereitungen für ein Grillfest helfen und trug zwei große Wasserflaschen. Als sie sich vom Grillplatz auf den Rückweg machte, wurde sie gegen 18:30 Uhr noch einmal von zwei anderen Kindern beobachtet. Was danach passierte, ist bis heute unklar. Bis zum Haus waren es nur 100 Meter. Aber dort sei sie nie angekommen, so Ingas Vater.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 26.04.2017 | 19:00 Uhr