Seit Mai haben die meisten Freibäder geöffnet. Doch das regnerische Wetter und die kühlen Temperaturen der vergangenen Tage lockte nicht gerade ins Wasser. MDR SACHSEN-ANHALT hat sich in den Freibädern im Land umgehört, wie die Saison bislang verlaufen ist.

In den Freibädern im Süden des Landes sieht es in diesem Sommer eher durchwachsen aus. Es gibt Bäder wie das Stadtbad in Querfurt, die hatten trotz des Regens geöffnet. Die Badegäste konnten alle persönlich per Handschlag begrüßt werden. Aber Immerhin: Rund 30 Dauerschwimmer gibt es im Stadtbad, die sich von keinem Wetter abschrecken lassen. Mit Blick auf den weiteren Verlauf des Sommers sagte Schwimmeister Olaf Tobisch MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir hoffen, dass der August richtig knallt."

Die Freibadbetreiber hoffen auf einen warmen und stabilen August. Bildrechte: Colourbox.de Gar nichts geknallt hat diese Woche beispielsweise in Nebra. Dort hatte das Freibad laut Angaben sogar für zwei Tage komplett geschlossen. Auch hier hofft man auf warmes und vor allem stabiles Wetter in den kommenden Wochen. Denn stabiles Wetter ist gut für die Wassertemperatur. Die war in Nebra schon mal bei 24 Grad in dieser Saison. Aktuell sind es lediglich 18 Grad.

Eher bescheiden ist die Bilanz bisher in Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. Badbetreiber Thomas Jetzke sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Bislang war es schlimmer als schlecht." Jetzke betreibt das Waldbad in Dessau und das Strandbad an der Adria. In den vergangenen zwei Wochen sei so gut wie nichts los gewesen. Nur an insgesamt drei Tagen hatten die Bäder überhaupt geöffnet. Die aktuellen Besucherzahlen liegen laut Jetzke bei einem Viertel von denen aus guten Jahren mit viel Sonne.

Ähnlich sieht es im Zörbiger Stadtbad aus. Dort kam kein einziger Gast in dieser Woche. So einen grauenhaften Sommer hat es in Zörbig lange nicht mehr gegeben. Dauerregen und Wolken machen auch dem Flämingbad in Coswig im Landkreis Wittenberg ordentlich zu schaffen. Allerdings hofft Schwimmmeister Andreas Glaubig auf eine Wende. Denn als sich am Freitag erstmals die Sonne langsam wieder zeigt, zeigen sind auch schon die ersten Wasserratten wieder im Flämingbad. Und die freuen sich aufs Baden bei 23 Grad Wassertemperatur.

Auch in den Freibädern in der Altmark ist die Sommersaison bislang eher bescheiden ausgefallen. Im Waldbad Wischer bei Stendal beklagt Pächter Bathge sogar die schlechteste Saison seit 2004.

Am Arendsee hatte das Strandbad zwei Tage geschlossen. Bildrechte: MDR/Doreen Jonas Der heftige Regen der ersten Wochenhälfte hat in einigen Bädern zudem für nicht alltägliche Veränderungen gesorgt. So ist der Wasserspiegel des Arendsees um rund zehn Zentimeter gestiegen. Das hat die Luftkurort-GmbH gemessen. Zwei Tage war das Strandbad wegen des Dauerregens vorübergehend geschlossen.



Deutlich mehr Wasser führt auch die Biese. Weil das Flüsschen aber so reißend strömt und auch allerlei Unrat mit sich führt, musste das Biesebad in Osterburg am Donnerstag geschlossen bleiben. Das Biese-Wehr ist aber gezogen. Wenn der Pegel dadurch deutlich sinkt – und nach einem Großreinemachen – soll der Badebetrieb den Angaben zufolge bald wieder aufgenommen werden.

Fast 40 Prozent weniger Gäste als üblich verzeichnete das Bad in Schönebeck. Bildrechte: MDR/Tom Gräbe Lange Gesichter ziehen auch die Badbetreiber in der Magdeburger Region. So hat das Schönebecker Freibad bereits einen Besucherverlust von fast 40 Prozent erlitten. Ähnlich sieht es im Freibad Ballhaus-Aschersleben aus. Dort blieb ein Drittel der Besucher weg. Auch in Wolmirstedt besuchten in diesem Jahr rund 1.000 Personen weniger das Freibad.



In Zielitz könnte man dagegen auch bei schlechtem Wetter baden. Dort ist das Freibad beheizt und teilweise überdacht. Doch hier ist der Schwimmmeister krank. Damit bleibt das Bad somit auch vorerst geschlossen. Der Zabakucker See im Jerichower Land hat normalerweise pro Sommer 10.000 Besucher. Doch bis jetzt haben es laut Betreiber in dieser Saison gerade erst einmal 3.000 Badegäste geschafft. Ein kleiner Trost seien die Camper am See, die auch an trüben Tagen für Urlaubsstimmung sorgen.

In den Freibädern und Seen in Magdeburg gab es in diesem Sommer bisher einen heißen Tag mit Hochbetrieb. Am 19. Juli hat es laut Angaben bis zu 2.000 Gäste pro Badeanstalt gegeben. Doch auch dieser Trend ist rückläufig. Die Betreiber hoffen demnach auf einen heißen August.

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT – Das Radio wie wir | 27.07.2017 | 09:30 Uhr