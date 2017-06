Lehrerdebatte im Landtag Rücktrittsforderung, Entschuldigung und "weiter so"

Gut sechs Wochen vor dem neuen Schuljahr hat sich die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Friedel, für Fehler ihrer Partei in der Bildungspolitik entschuldigt. Friedel erklärte: "Seit 2011 steigen die Schülerzahlen. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, um umzusteuern, um wieder neue Lehrkräfte einzustellen (...). Dieser Zeitpunkt wurde verpasst." Sie sei sich sicher, dass das mittlerweile viele im Landtag bereuten. "Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen." Man strenge sich nun an, das Kind wieder aus den Brunnen zu holen.