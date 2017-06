Gewalttätige Übergriffe auf vermeintlich Rechte Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In mindestens einem Fall ist der Gesprächsinhalt eines Journalistentelefonats bis heute gespeichert, in den anderen Fällen wurden die Daten erst kurz vor Ende der Ermittlungen im September 2016 laut Polizei Sachsen gelöscht. Der Professor für Polizei und Ordnungsrecht, Christoph Gusy, bewertet es so: "Diese Eingriffe in das Post- und Fernmeldegeheimnis sind schwerwiegend und deshalb nur für begrenzte Zeit und in begrenztem Umfang zulässig." Die Gesprächsdaten hätten also umgehend entfernt werden müssen, nachdem klar war, dass es sich um Gespräche mit Journalisten handelt.