Gemeinsames Abhörzentrum in Leipzig Innenminister unterzeichnen Staatsvertrag

Das länderübergreifende Abhörzentrum in Leipzig rückt näher. Sachsens Innenminister Markus Ulbig will am Vormittag in Leipzig mit seinen Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin den Staatsvertrag unterzeichnen. Der Innenminister Thüringens will lediglich eine Erklärung unterschreiben, dass auch Thüringen das Abhörzentrum nutzen will. Der Innenauschuss des Landtags muss sich in dem Bundesland noch damit befassen und dort gibt es datenschutzrechtliche Bedenken.