In Sachsen haben am Freitag die Abiturprüfungen begonnen. Bis Mitte Juni müssen die 10.750 Abiturienten im Freistaat drei schriftliche und zwei mündliche Tests absolvieren. Diese können in 24 verschiedenen Fächern abgelegt werden. Dennoch ist die Auswahl beschränkt, denn Deutsch und Mathematik sind Pflicht, ebenso ein naturwissenschaftliches Fach oder eine Fremdsprache. Bei zwei weiteren Fächern können die Schüler frei entscheiden. Zum Auftakt der schriftlichen Prüfungen sind Kenntnisse in Geografie sowie in Gemeinschaftskunde-Rechtserziehung-Wirtschaft gefragt.