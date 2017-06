Abgeschobene Gefährder Aus den Augen, aus dem Sinn?

Was ist ein Gefährder? Als "Gefährder" werden Personen bezeichnet, die "eine schwere staatsgefährdende Gewalttat" also Terroranschläge planen, aber in ihren Vorbereitungen noch nicht einen gewissen Punkt überschritten haben. Wo dieser Punkt anzusetzen ist, obliegt polizeilicher Einschätzung.

Konkret könnte dies heißen: Wenn Bomben in der Wohnung gefunden werden, greift das Strafgesetzbuch und der Tatverdächtige wird in Deutschland verurteilt und in Haft genommen. Sind die Planungen noch nicht weit genug, sodass sich daraus keine strafbare Handlung ergibt, greift das polizeiliche Gefahrenabwehrgesetz und der "Gefährder" kann durch das Aufenthaltsgesetz Paragraf 58a abgeschoben werden.



Die Bundesregierung definiert solche Personen mit folgenden Worten: "Gefährder ist eine Person, zu der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des § 100a der Strafprozessordnung (StPO), begehen wird." Was diese bestimmten Tatsachen sind, ist nicht genauer definiert. Das SMI schreibt auf Anfrage dazu, welche konkreten "Tatsachen" zutreffen müssen: "Dies ist eine Einzelfallentscheidung; ein abschließender Katalog existiert nicht, so dass eine Aufzählung nicht möglich ist."



Nach Angaben des SMI gibt es in Sachsen derzeit islamistische Gefährder im "unteren zweistelligen Bereich". Dazu kommen noch "relevante Personen" – Unterstützer der Gefährder - bei ihnen liegt die Zahl im "unteren einstelligen Bereich".

Darunter befinden sich sowohl deutsche als auch ausländische Staatsangehörige, die ihren Wohnsitz in Sachsen haben, zum Teil aber unbekannten Aufenthalts sind. Bundesweit beziffert das Bundesamt für Verfassungsschutz nach Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung das "islamistisch-terroristische Personenpotenzial" auf 1.650 mögliche Täter.