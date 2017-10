Mit der Pflanzung einer Linde ist in Lauenstein im Erzgebirge die Aktion "Baumpatenschaft Lutherbäume 2017" offiziell zu Ende gegangen. Neben der Stadtkirche St. Marien hat der 42. Lutherbaum seinen Platz gefunden. Der Abschluss ist nur symbolischer Natur, denn noch bis Ende November finden an weiteren Orten in Sachsen Pflanzaktionen statt. 59 Lutherbäume sollen es insgesamt werden. Vor einem Jahr hatten MDR SACHSEN und der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e.V. das Projekt gestartet. Das erste Bäumchen wurde im Garten des Landesfunkhauses in Dresden gepflanzt.