Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen kennt solche Geschäftspraktiken. Er warnt Verbraucher vor allzu verlockenden Angeboten: "Wir hatten in der Vergangenheit schon solche Fälle. Da haben Verbraucher ihre Geräte abholen lassen, angeblich zur Reparatur, und haben dann wochenlang hinterher telefonieren müssen, ob sie das Gerät wiederbekommen." Auch der Preis der Reparatur habe sich dann entsprechend entwickelt, so Hummel.

Dubiose Dienstleister verzichten auf Werbeflyern auf den Namen eines Ansprechpartner oder die Anschrift ihres Unternehmens und geben meits lediglich eine Telefonnummer an. Bildrechte: colourbox

Der Service arbeite wahrscheinlich illegal in Dresden. "Wenn hier in Dresden auch handwerkliche Tätigkeiten vorgenommen werden, dann unterliegt die Firma der Eintragung in die Handwerksrolle." Weil das bei der Handwerkskammer nicht passiert ist, ermittelt jetzt das Ordnungsamt. Das soll prüfen, ob zumindest ein Gewerbe angemeldet wurde. Diese sei in jedem Fall Pflicht, so Schneider. Ergebnisse liegen bislang aber noch nicht vor.